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Общество16 апреля 2021 10:20

Дачные маршруты в Омске начнут ходить с 1 мая

Работать они будут всего несколько дней в неделю
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Дачники смогут добраться до своих участков на автобусе уже на майских праздниках.

Дачники смогут добраться до своих участков на автобусе уже на майских праздниках.

Многие омичи. у кого есть личный транспорт уже побывали на дачных участках после зимы. Но есть и те, кто дожидается начала работы дачных маршрутов. Они в этом году начнут курсировать с 1 мая. Об этом рассказал председатель координационного совета Омского областного союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений Виктор Бобырь в эфире России 24.

Он уточнил, что работать дачные маршруты начнут пока только в выходные и праздничные дни. Перейдут на более плотный график ближе к концу мая. Примерно с 20 чисел автобусы будут ходить до дачных товариществ 4 раза в неделю, уточнил Виктор Бобырь. Добраться до СНТ, как и в прошлые года, можно на электричках. А вот ситуация с речными трамвайчиками пока до конца не ясна. Их планировали запустить уже в этом году.