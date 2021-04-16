Дачные маршруты в Омске начнут ходить с 1 мая

Дачники смогут добраться до своих участков на автобусе уже на майских праздниках.

Многие омичи. у кого есть личный транспорт уже побывали на дачных участках после зимы. Но есть и те, кто дожидается начала работы дачных маршрутов. Они в этом году начнут курсировать с 1 мая. Об этом рассказал председатель координационного совета Омского областного союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений Виктор Бобырь в эфире России 24.

Он уточнил, что работать дачные маршруты начнут пока только в выходные и праздничные дни. Перейдут на более плотный график ближе к концу мая. Примерно с 20 чисел автобусы будут ходить до дачных товариществ 4 раза в неделю, уточнил Виктор Бобырь. Добраться до СНТ, как и в прошлые года, можно на электричках. А вот ситуация с речными трамвайчиками пока до конца не ясна. Их планировали запустить уже в этом году.