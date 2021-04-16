Омскую парикмахерскую будут судить за матерную рекламу

Барбершоп ждет судебное разбирательство из-за смелого высказывания в рекламе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омские антимонопольщики провели проверку рекламы одного из салонов мужской стрижки. Оказалось, что в своей рекламе они использовали нецензурную лексику. Слоган с таким словом красовался да наружной рекламе заведения. Выглядел он примерно так: «[слово из трех букв] – обычно пишут на заборе, а мы просто круто стрижем мужчин». Чтобы оценить восприятие рекламы, УФАС собрали экспертный совет.

- Большинство экспертов признали данную рекламу непристойной и оскорбительной, недопустимой к распространению. По их мнению, текст в рекламе содержит недвусмысленный посыл на ненормативную лексику, - сделали вывод эксперты сообщают в пресс-службе ФАС по Омской области. Дело уже передали в суд для рассмотрения.