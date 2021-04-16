Омские архитекторы не согласны с установкой стелы Трудовой доблести рядом с памятником Труженикам тыла

Так будет выглядеть новая стела города Трудовой доблести. Проект единый для всех городов, которые получили это звание.

В прошлом году Омск получил звание города Трудовой доблести. Но для подтверждения этого статуса необходимо установить специальную стелу. Ее облик выбирала вся страна из множества проектов, представленных разными архитекторами. В конкурсе поучаствовали и омичи сразу с тремя проектами, но в итоге победил эскиз московского архитектора.

Теперь эту стелу должны установить на площади рядом с памятником Труженикам тыла, недалеко от парка имени 30-летия ВЛКСМ. За это место для памятника, проголосовали омичи, когда о проекте еще и не думали. Теперь, когда понятно, как стела будет выглядеть, глава омского союза архитекторов Сакен Хусаинов высказался против ее установки именно в этом месте.

- Я считаю, что необходимо провести повторное голосование с учетом новых обстоятельств, - предложил Хусаинов в комментарии для НГС55. - Если стелу по утвержденному варианту установят возле парка 30-летия ВЛКСМ, это будет похоже на складирование мемориальных объектов из взаимоисключающих форм и вызовет недоумение в профессиональной среде.

Вместо площади у памятника Труженикам тыла, архитектор предложил рассмотреть другие варианты. Лучшим местом для установки стелы, по его мнению, стала бы площадь победы, где стоит старая стела трудовой славы. Она находится в сквере напротив Драмтеатра.