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Общество16 апреля 2021 8:50

Омские архитекторы не согласны с установкой стелы Трудовой доблести рядом с памятником Труженикам тыла

Они предлагают провести повторное голосование
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Так будет выглядеть новая стела города Трудовой доблести. Проект единый для всех городов, которые получили это звание.

Так будет выглядеть новая стела города Трудовой доблести. Проект единый для всех городов, которые получили это звание.

В прошлом году Омск получил звание города Трудовой доблести. Но для подтверждения этого статуса необходимо установить специальную стелу. Ее облик выбирала вся страна из множества проектов, представленных разными архитекторами. В конкурсе поучаствовали и омичи сразу с тремя проектами, но в итоге победил эскиз московского архитектора.

Теперь эту стелу должны установить на площади рядом с памятником Труженикам тыла, недалеко от парка имени 30-летия ВЛКСМ. За это место для памятника, проголосовали омичи, когда о проекте еще и не думали. Теперь, когда понятно, как стела будет выглядеть, глава омского союза архитекторов Сакен Хусаинов высказался против ее установки именно в этом месте.

- Я считаю, что необходимо провести повторное голосование с учетом новых обстоятельств, - предложил Хусаинов в комментарии для НГС55. - Если стелу по утвержденному варианту установят возле парка 30-летия ВЛКСМ, это будет похоже на складирование мемориальных объектов из взаимоисключающих форм и вызовет недоумение в профессиональной среде.

Вместо площади у памятника Труженикам тыла, архитектор предложил рассмотреть другие варианты. Лучшим местом для установки стелы, по его мнению, стала бы площадь победы, где стоит старая стела трудовой славы. Она находится в сквере напротив Драмтеатра.