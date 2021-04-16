Названа дата начала навигации на Иртыше в Омске

Навигация начнется с 1 мая. Фото: ВКонтакте

В Омске начался ледоход - Иртыш уже начинается вскрываться. В последние два дня температура воздуха в городе достигает +20 градусов. Похолодание ожидается только в выходные. Тем временем, названа дата начала навигации на Иртыше.

Суда в Омске могут выходить в плавание с 1 мая. Соответствующий указ в своей Instagram опубликовал министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов. С этой же даты в Омске запустят прогулочные теплоходы «Москва». Жители смогут прокатиться на речных трамвайчиках по Иртышу. В прошлом году из-за пандемии катание на теплоходах в Омске было запрещено. Стоимость прогулки пока неизвестна.