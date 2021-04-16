Главу Полтавского района Милашенко, выписавшего себе премий на 1,4 млн, отправили в отставку

Александра Милашенко сняли с поста за чрезмерную любовь к премиям. Фото: omskportal.ru

Глава Полтавского района Александр Милашенко, чтобы вознаградить себя за непосильно тяжелый труд, за три года на посту выписал себе премий на 1,4 млн рублей. К огорчению сельского руководителя проверка посчитала такие вознаграждения незаконными и обязала вернуть деньги государству.

Глава вернул, но это не спасло его от судебных разбирательств. Рассматривался вопрос о лишении чиновника поста в связи с утратой доверия. 15 апреля было вынесено решение.

- Полномочия главы муниципального района Милашенко А. подлежат прекращению досрочно в связи с утратой доверия за невыполнение обязанностей по урегулированию конфликта интересов, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», – сообщает пресс-служба Полтавского райсуда.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Омском областном суде.