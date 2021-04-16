За неделю цены на яйца в Омске выросли еще на 4%

В Омске уже две недели подряд растет цена на куриные яйца. Фото: Мария ЛЕНЦ

Недавно омичи заметили резкий скачок цен на куриное яйцо. Если раньше десяток можно было купить примерно за 70 рублей, то теперь ценники удивляют все сильнее. В некоторых супермаркетах цена уже превысила 100 рублей. И это, как оказалось, не предел.

По данным мэрии, за последнюю неделю цены на яйцо поднялись еще на 4%. Также на 5% подорожали пшено, гречка, твердый сыр и яблоки.

С конца марта стабильно дешевеют огурцы и помидоры. Также при мониторинге цен в мэрии отметили, что они снизились а рис, молоко и макароны. Устойчивого снижения цены на лук, капусту и картошку пока не наблюдают. Их стоимость то повышается, то снова идет на спад.