Омича будут судить за крупную взятку сотруднику ФСБ

Омич хотел покровительства для своего игорного бизнеса. Фото: Анастасия Осипова

Под суд пойдет омич, который хотел подкупить сотрудника ФСБ. Как выяснили следователи, омич планировал организовать игорный бизнес, поэтому предложил силовику взятку 300 тысяч рублей. За эту сумму он должен был оказывать покровительство и помочь вернуть оборудование, если вдруг его все же заберут.

Сотрудник ФСБ сделал вид, что заинтересовался предложением, а сам сообщил об этом начальству. 1 февраля 2021 года 37-летний омич принес деньги и передал их силовику, а сразу после попал в руки его сослуживцев. Сейчас расследование по делу завершено, омич свою вину признал. Его дело вскоре рассмотрят в суде.