В Омске будут судить владельца подпольного казино, подкупившего сотрудника ФСБ

Организатора подпольного казино будут судить за подкуп. Фото: прокуратура Омской области

В Омске начинается суд над 37-летним омичом. Он совершил одно преступление, чтобы скрыть другое.

По данным обвинения, мужчина организовал подпольное казино и, чтобы силовики не «мешали» ему работать, решил их подкупить.

«Предприниматель» предположил, что мелочиться не стоит, и начал сразу с сотрудника ФСБ. Тот сообщил о предложении коллегам, и в итоге они задержали организатора незаконных игр при передаче 300 тысяч рублей. Ему вменяют дачу взятки в крупном размере.

- Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении преступления он не признал. Уголовное дело будет направлено в Первомайский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.