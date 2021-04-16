Появилось фото затопленной трассы в Омской области

ФОТО: Госавтоинспекция по Омской области

Паводок в Омской области дает о себе знать. В Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными на трассе «Омск-Муромцево-Седельниково». В районе 243 километра из-за талых вод с полей сильно затопило дорогу. Проехать в этом месте сможет не каждая машина. В ГИБДД разместили фото залитой водой трассы.

- Для устранения последствий подтопления на месте работают дорожные службы, устанавливаются необходимые предупреждающие дорожные знаки, ограничивающие движение. Омская Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать бдительность при проезде данного участка дороги, - сказали в ведомстве.