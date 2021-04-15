В Омске на полгода перекрою улицу из-за ремонта труб

До осени омичам придется объезжать перекрытый участок.

В Омске практически на полгода перекроют улицу в центре города. Речь идет об улице Марата в Центральном округе. Как уточнили в департаменте общественной безопасности администрации Омска, перекрытие связано с ремонтом подземных тепловых сетей. Заниматься им будут «Омские распределительные сети». Процесс этот не быстрый, понадобится долгий период. Ограничения в движении автомобилей продлятся с 20 апреля до 15 октября.

В мэрии обращают на это внимание автомобилистов и просят соблюдать правила движения по новым дорожным знакам, которые установят к началу работ. Также с определенными неудобствами придется столкнуться местным жителям, эта улица в основном застроена частными домами.