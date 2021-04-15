На омской ТЭЦ-2 предотвращена чрезвычайная ситуация после разрушения дамбы золоотвала

Фото: Андрей Кудрявцев

ТЭЦ-2 в Омске – старейшая из действующих ТЭЦ, сегодня работает в режиме котельной, то есть вырабатывает только тепловую энергию, снабжает теплом и горячей водой жителей Ленинского и Октябрьского округов. Основное топливо ТЭЦ-2 - природный газ, кузнецкий уголь сохраняется только в качестве резервного топлива. Золоотвал используется редко – не более 10 дней в году.

По замыслу учений произошла авария на гидротехническом сооружении секции золоотвала ТЭЦ-2 – разрушение участка дамбы ГТС (глубина прорана 2,18 м, ширина 5 м). При аварии стоки пойдут в Иртыш. 15 апреля на ТЭЦ-2 отрабатывался наихудший сценарий развития событий. В тренировке оперативных действий приняли участие более 30 человек. Была задействована грузовая и специализированная техника, в том числе самосвалы, бульдозер и экскаватор. Цель – максимально оперативно восстановить дамбу, предотвратить попадание стоков в реку. Экскаватор грузил аварийный запас земли, засыпая дамбу, бульдозер разравнивал и укатывал её послойно, работал личный состав ремонтной бригады котельного цеха ТЭЦ-2.

- Персонал станции должен быть максимально готов к любой чрезвычайной ситуации: руководящий состав – к принятию оперативных решений, дежурно-диспетчерская служба – к срочному оповещению персонала и межведомственному взаимодействию при угрозе возникновения аварии, ремонтная бригада – к умелой работе в экстремальных условиях, - рассказал заместитель генерального директора - главный инженер АО «Омск РТС» Иван Жуков. - Структурные подразделения АО «Омск РТС» - объекты повышенной опасности, к тому же стратегически важны для города, и весь персонал, понимая это, в случае возникновения ЧС мобилизуется и приложит максимальные усилия для её ликвидации. Ведь именно сотрудники первыми оказываются на месте происшествия.

Все службы и подразделения сработали оперативно и профессионально. ГУ МЧС России по Омской области высоко оценило действия всех участников учений. Силы и средства ТЭЦ-2 готовы к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На омских теплоэлектростанциях регулярно проводятся командно-штабные учения для отработки слаженности действий персоналом и усовершенствования навыков при ликвидации ЧС. Проведение подобных мероприятий является гарантией надёжной эксплуатации объектов.