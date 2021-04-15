Уборка улиц по-омски: После становится еще грязнее, чем до

Фото: «Инцидент Омск»

Омск удивляет своих жителей разнообразием и не дает заскучать. Из мартовской Венеции с полноводными каналами вместо дорог и тротуаров в апреле наш город превратился, видимо, в пустыню с пылевыми бурями. А коммунальные службы делают все для усиления этого эффекта.

Фото: «Омск Live»

Вышедшие на весеннюю «уборку» старенькие тракторы зачем-то поднимают в воздух огромные тучи из пыли и реагентов, копившихся вдоль бордюров долгую сибирскую зиму. Вся эта смесь никуда не исчезает и оседает на проезжающих мимо машинах и возмущенных прохожих.

Омичи уже начали выкладывать видео процесса такой «уборки» в соцсети. Люди недоумевают, зачем ее проводить, если грязнее становится не только сама улица, но и все, что находится на ней в момент подметания.