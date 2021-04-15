В Омской области за сутки коронавирусом заразились 69 человек

Количество заразившихся за сутки к концу недели немного выросло. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области по последним данным минздрава коронавирусом заразились 69 человек. из них 49 смогут лечиться амбулаторно, а 20 вынуждены отправиться в ковидные госпитали, чтобы быть под постоянным присмотром врачей. За все время пандемии в регионе ковидом заразился уже 44 781 человек.

Выздоровели сегодня 106 омичей, общее число, удачно переболевших составило 37 769 человек.

К сожалению, от ковида скончались еще 2 человека. Общее число летальных исходов в Омской области за все время пандемии составило 1 358.

Активно продолжается прививочная компания, участниками которого стали 117 800 омичей. Из них второй компанент прививки "Спутник-V" уже получили 61 469 человек. Также в минздраве отмечают, что в регион накануне пришла партия второй вакцины от ковида "ЭпиВакКорона", разработки новосибирского центра "Вектор". Скоро омичи смогут выбирать, какой вакциной им привиться.