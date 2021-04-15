Омичка заплатила 55 тысяч за прав, напечатанные на цветном принтере

Женщина узнала, что переплатила, когда попалась ДПС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Омичка получила 4 месяца ограничения свободы за покупку поддельных прав. Она потратила на них 55 тысяч и была уверена, что решила все проблемы, но это оказалось не так. Женщина попалась сотрудникам ДПС в ноябре 2020 года на объездной дороге недалеко от села Ворошилово. Она предъявила документы на машину и права, которых не оказалось в базе ГИБДД. Документ изъяли и отправили на экспертизу. Оказалось, что его просто напечатали на цветном принтере и заламинировали.

Когда все выяснилось, омичка рассказала, что купила их через знакомого. Он свел ее с незнакомцем, который пообещал решить все проблемы за вознаграждение. За приобретение заведомо поддельных документов, омичку осудили и будут контролировать на протяжении всего срока.