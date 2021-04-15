Специалистами Россельхознадзора задержано более 8 тонн мяса утки при попытке вывоза из Омской области

13 апреля специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области в ППУ «Исилькульский» досмотрели автомобиль, в котором перевозилось более 8 тонн мяса утки.

Перевозчик, гражданин Республики Казахстан Титов Н., следовал из Искитимского района (Новосибирская область) в г. Алматы и г. Нур-Султан (Республика Казахстан) транзитом по территории Омской области.

На перевозимый груз представлены товарно-транспортные документы и ветеринарные сертификаты Таможенного союза, необходимые для пересечения границы. Согласно документам, производителем мяса птицы является ООО Птицефабрика «Улыбино» (Российская Федерация, Новосибирская область, Искитимский район, Чернореченский с/с), получателем - ТОО «Скиф Трейд» (Республика Казахстан, г. Алматы, г. Нур-Султан).

В связи с зарегистрированными вспышками высокопатогенного вируса гриппа птиц на территории Омской области Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан с 26.08.2020 внесен запрет на ввоз живой птицы и продукции птицеводства.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области принято решение о запрете вывоза мяса утки из Российской Федерации и возврате по месту погрузки.