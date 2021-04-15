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Общество15 апреля 2021 12:14

Омичка поверила незнакомцу в соцсетях и оказалась должна банку 100 тысяч

Мошенник предложил немного заработать
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омич успел обмануть троих девушек, прежде чем его поймали

Омич успел обмануть троих девушек, прежде чем его поймали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 18-летняя омичка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Девушка несколько месяцев назад познакомилась в соцсетях с мужчиной. Он расположил ее к себе и предложил заработать. Омичка согласилась.

Схема была простая и очень сомнительная, но девушка не увидела подвоха. Мошенник попросил дать данные карты и паспорта, чтобы взять кредит на iPhon. Он обещал, что заплатит за это девушке 5 тысяч рублей, а кредит будет выплачивать самостоятельно. Первую часть обещаний мошенник выполнил: он купил телефон за 95 тысяч и отдал девушке 5 000, а после этого исчез. Омичка поняла, что стала жертвой мошенника, когда ей стали проходить уведомления от банка о задолженности по кредиту.

Полицейским удалось выяснить личность мошенника. Им оказался 30-летний ранее судимый за кражи и разбой омич. Установили, что таким же способом он обманул еще двух девушек. На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы