Мэр Омска завела свою страничку в «Одноклассниках»

Фото со странички Оксаны Фадиной в «Одноклассниках».

Недавняя поездка Оксаны Фадиной на малую Родину в Большеречье, видимо, всколыхнула у нее воспоминания о юности. Сразу после поездки, которую она совершила в рамках праймериз, омская градоначальница завела аккаунт в «Одноклассниках». В одном из первых постов Оксана Николаевна не просто рассказала о том, как прошла поездка, в которую она отправилась как претендент для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания VIII созыва по 141-му одномандатному округу, но еще и выложила школьное фото с одноклассниками. На нем будущий мэр Омска сияет улыбкой в кругу одноклассников и учителей.

Отметим, что это страничка в «Одноклассниках» - не единственная аккаунт омского мэра в соцсетях. У нее еще есть профиль в Инстаграме, который Оксана Фадина ведет очень активно.