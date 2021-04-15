В Омске началась продажа билетов на фестиваль «Золотая маска»

Фестиваль «Золотая маска» в Омске будет посвящен 200-летию Достоевского.

С февраля по июнь 2021 года проходит специальная программа Фестиваля «Золотая Маска» «Достоевский и театр». Программа проводится в двух городах, Москве и Омске.

Всего в программу «Достоевский и театр» вошло 16 спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска и Севастополя. Афишу программы «Достоевский и театр» составили постановки, ставшие номинантами и лауреатами Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» и знаковые премьеры последнего сезона, созданные по произведениям классика. Фестиваль в Омске проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Омской области. Генеральные партнеры – Благотворительный Фонд Михаила Прохорова и Сбер.

Фестиваль откроется 22 мая спектаклем «Страсти по Фоме» Театра Наций (Москва) в постановке Евгения Марчелли. В афишу фестиваля вошли также спектакли по произведениям Ф.М. Достоевского ведущих российских театров: «Преступление и наказание» Театра «Приют комедианта (Санкт-Петербург) в постановке Константина Богомолова, «Свидригайлов. Сны» Омского академического театра драмы в постановке Георгия Цхвиравы, «Кроткая» Московского театра юного зрителя в постановке Ирины Керученко и «По ту сторону греха» Театра балета Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург). Завершает программу «Золотой маски» в Омске 6 и 7 июня спектакль «Братья Карамазовы» Малого драматического театра - Театра Европы (Санкт-Петербург) в постановке Льва Додина.

Специальная программа фестиваля «Золотая маска» в Омске пройдет на трех площадках. Балет «По ту сторону греха» будет показан на сцене Омского государственного Музыкального театра, спектакль «Преступление и наказание» пройдет на сцене Омского государственного «Пятого театра». Спектакли «Страсти по Фоме»,

«Свидригайлов. Сны», «Кроткая» и «Братья Карамазовы» будут показаны на сценах Омского театра драмы.

15 апреля на сайте Омского академического театра драмы omskdrama.ru, в центральной кассе театра и в торговых центрах «Омский», «Континент» и «Каскад» открылась продажа билетов на спектакли фестиваля.