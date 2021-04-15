Нефтепроводное предприятие проверило готовность персонала к оперативному реагированию

Работники нефтеперекачивающей станции (НПС) «Вагай» Ишимского РНУ отработали действия по устранению неисправности фильтра-грязеуловителя. Согласно учебной вводной на территории НПС произошел отказ в работе фильтра с выходом нефти. Прибывший на место условной нештатной ситуации пожарный расчет выполнил боевое развертывание пожарной техники, был проведен анализ состояния газовоздушной среды.

Работники станции оперативно произвели сбор условно разлившейся нефти, устранили неисправность, восстановили работоспособность фильтра.

Проведение подобных учебных тренировок - важная составляющая процесса обеспечения надежности эксплуатации оборудования. Фильтры-грязеуловители применяются для защиты технологического оборудования от механических примесей, посторонних предметов, глины и парафино-смолистых отложений, поэтому любая их неисправность должна быть устранена в максимально короткие сроки.

На Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Омского РНУ состоялось тренировочное занятие, посвященное поиску и устранению неисправностей автоматизированных систем управления технологическими процессами. Работники должны были оперативно восстановить передачу сигнала пожарной сигнализации оператору станции. Ремонтная группа в регламентные сроки устранила неисправность, заменив элемент оборудования.

Наблюдательная комиссия положительно оценила ход и результаты УТЗ. Все поставленные задачи по оперативному устранению возможных инцидентов, отказов оборудования и их последствий были решены в нормативные сроки.