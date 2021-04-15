«Просил на ремонт»: В Омске будут судить директора детдома, бравшего взятки

Директора дома-интерната поймали на взятке. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Омске поймали на взятках директора дома-интерната. По материалам следствия, мужчина договорился с предпринимателем о заключении договора без конкурса. Но за это попросил 10% от суммы. Предприниматель согласился и в декабре 2019 года передал директору 90 тысяч. В следующем году мужчина решил заработать по той же схеме, в этот раз он попросил 5% от контракта. Но теперь передача взятки проходила уже под присмотром полиции. Всего директор интерната получил 162 тысячи рублей.

- Смотрите, я вам сейчас объясню. Да, я отдам деньги, но их я просил на ремонт кабеля, - попытался оправдаться в момент задержания директор.

На омича по факту получения взятки завели уголовное дело. Как уточнили в пресс-службе полиции, материалы уже направлены для рассмотрения в суд. Омичу может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.