В Омске на Иртыше начался ледоход

Иртыш вскрылся в районе Омской крепости. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Снег в Омске давно уже растаял, а вот реки продолжали оставаться подо льдом. Начало ледохода на Иртыше обещали по конца месяца и он не заставил себя ждать. Пока лед с верховьев реки не пришел, но тот, что сковывал реку зимой, уже тронулся. Омичи запечатлели на видео, как Иртыш вскрылся в районе Омской крепости.

Пока та часть реки, которая находится за Ленинградским мостом остается скована льдом, а вот ниже по течению уже видна открытая вода. В районе пляжа лед сошел совсем. Большой ледоход в Омске прогнозировали до 25 апреля, но, можно предположить, что начнется он гораздо раньше.