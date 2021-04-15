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Общество15 апреля 2021 8:10

Омским охотникам посоветовали вакцинировать подсадных уток от птичьего гриппа

По мнению специалистов, это поможет избежать эпидемии
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Домашнюю птицу советуют привить от гриппа, чтобы избежать эпидемии. Фото: Веселовская Анна

Домашнюю птицу советуют привить от гриппа, чтобы избежать эпидемии. Фото: Веселовская Анна

В прошлом году Омскую область накрыла настоящая эпидемия птичьего гриппа. Заражения фиксировали как у обычных владельцев птицы, так и у фермеров. Больше всего пострадала Иртышская птицефабрика, которой из-за заболевания птиц пришлось уничтожить все поголовье и приостановить работу почти на полгода. Сейчас птицефабрика понемногу возвращается к привычному режиму работы и даже выпустила первую продукцию.

Пришла весна и скоро охотники отправятся на водоемы, чтобы добыть дичь. Чтобы избежать прошлогоднего сценария и обезопасить подсадных уток, специалисты Россельхознадзора советуют омичам их прививать. Сделать это можно бесплатно на любой станции по борьбе с болезнями животных.