Обработку омских парков от клеще начнут на следующей неделе

Обработка может занять около месяца. Фото: Мария ЛЕНЦ

Снег в Омске уже сошел, и появилась прошлогодняя трава, а кое-где даже начала немного зеленеть. Активизировались и первые клещи. После прогулок по паркам и скверам омичи уже сняли с себя первых клещей. По данным Роспотребнадзора в этом году пока никто не обращался с укусами клеща. Но обрабатывать территории от них все же нужно.

Этим начнут заниматься уже на следующей неделе, сообщили в пресс-службе мэрии. При благоприятной погоде в первую очередь обработают городские бульвары, парки и скверы. В те же сроки начнут обработку территорий городских кладбищ. Также там вырубят сухостой и покосят разросшуюся траву, чтобы не создавать условия для размножения клещей. Закончить весеннюю обработку должны до 25 мая.