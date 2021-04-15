Госпитализированный капитан «Авангарда» пожелал удачи команде в решающей игре

Омичам нужно обыграть "АКБарс", чтобы победить в серии.

Не очень удачно началась для омского "Авангарда" серия матчей с казанским "АкБарсом". Несмотря на победу в первом матче, команда на долгий срок лишилась капитана, Алексея Емелина. Ему стало плохо прямо на льду. Его доставили в больницу и выдвигали самые разные версии лучившегося: от употребления спортсменом наркотиков до серьёзной болезни печени. В полиции Татарстана даже начали проверку содержания наркотических веществ в анализах спортсмена.

Сегодня капитан "Авангарда" вышел на связь не только с командой и клубом, но и с болельщиками, записал видео обращение. В нем он поблагодарил болельщиков за поддержку и пожелал удачи команде.

- Я всегда старался быть на связи с командой и хотел пожелать всем удачи в седьмой игре, - сказал Емелин.

Решающий матч состоится сегодня, 15 апреля. "Авангарду" нужна победа, чтобы продолжить участие в соревновании.