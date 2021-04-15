В минприроды подтвердили опасения омичей о ночных выбросах

В Омске снова были вредные выбросы. Фото: Архив "КП"

Напомним, утром 13 апреля омичи снова начали массово жаловаться на очередную «газовую атаку». Особенно отчетливо удушающий химический запах ощущался в Советском и Кировском округах.

В областном минприроды сообщили: за сутки им поступило более сотни жалоб от омичей. И подтвердили опасения горожан: выбросы действительно были.

- В ночь с 12-13 апреля в Омске работала передвижная эколаборатория, – прокомментировали ситуацию в ведомстве. – Отбор проб проводился в городке Нефтяников с учетом направления ветра. Выявлены превышения ПДК аммиака в 2,4 раза и сероводорода в 1,75 раза.