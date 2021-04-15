«Апрельский снег!» На Омск надвигается похолодание до -8

Синоптики обещают ухудшение погоды. Фото: ВКонтакте

Погода снова решила преподнести омичам неприятный сюрприз. В ближайшие дни она сильно испортится. По прогнозам синоптиков, на Омскую область надвигается похолодание с территории Казахстана. Обещают даже снег. Портиться погода начнет уже в эти выходные - 17-18 апреля. Днем будет не больше +7, пройдет дождь, а ночью подморозит до -6.

Начало следующей недели выдастся холодным. Синоптики обещают снег и до -10 градусов в ночь с 19 на 20 апреля. Возможен даже апрельский снег. Всю следующую неделю будет солнечно, но прохладно. Днем ожидается не больше +5...+7 градусов. Ночью прогнозируют небольшой минус. Потеплеет лишь к концу апреля. Так что весна из Омска снова уйдет на неделю.