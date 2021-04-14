В Омске праздничный салют в честь 9 Мая перенесли на июнь

Участникам праздничного шествия придется показать справку о прививке от ковида. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 14 апреля, в Омске прошло очередное заседание оперштаба по коронавирусу. По большей части на нем обсуждали, как в условиях продолжающейся пандемии проводить праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

- Принято решение разрешить проведение Торжественного построения войск Омского гарнизона, которое состоится 9 мая 2021 года с участием зрителей, м рассказали в пресс-службе областного правительства. – По рекомендации Роспотребнадзора для участников обязательна вакцинация, для зрителей соблюдение масочного режима и социальной дистанции. «Бессмертный полк» принято решение проводить онлайн. Праздничный салют будет перенесен с 9 мая на июнь. Дата будет определена позднее.