В Омске вынесли приговор братьям Кролевцам, «заработавшим» 60 млн на незаконном обналичивании денег

В Омске вынесли приговор братьям Кролевцам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся обналичиванием денег. Установлено, что организатор Василий Кролевец вовлек в незаконную деятельность своих братьев Ивана и Алексея. На троих родственники «заработали» в качестве вознаграждения за отмывание денег 60 млн рублей.

Уголовное дело в отношении них возбудили по материалам регионального УФСБ.

- С ноября 2010 года по апрель 2015 года братья осуществляли незаконную банковскую деятельность, проводя в интересах граждан через расчетные счета номинальных фирм безналичные денежные операции и операции по обналичиванию денежных средств. За свои услуги подсудимые получали вознаграждение, – напомнили обстоятельства этого уголовного дела в пресс-службе областного СУ СК.

Сегодня, 14 апреля, братьям Кролевцам вынесли приговор. По информации областной прокуратуры, суд назначил Василию наказание в виде 4 лет, Ивану – 3 года 6 месяцев, Алексею – 1 год лишения свободы в ИК общего режима. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 1 млн, 500 тысяч и 800 тысяч рублей соответственно.

Напомним, днем ранее, 13 апреля, в Омске вынесли приговор по еще одному уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Организатора преступной группы Станислава Мацелевича приговорили к 9,5 года колонии.