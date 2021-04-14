Соцсети: омская медсестра спасла попавшего под поезд нижегородца

Трагедия произошла в Краснодарском крае, куда омичка поехала на отдых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В соцсетях появился рассказ о том, как омичка Анастасия Мацкель спасла жизнь человеку, попавшему под поезд. Об этом рассказала неизвестная девушка, которая отдыхала вместе с семьей Мацкель в Краснодарском крае. В начале августа, как написала девушка, они разъехались, сама она отправилась в Сочи, а пара из Омска поехала в Краснодар.

- Через 2 часа на ж/д переезде "Греческий-Кривенковская " поезд экстренно затормозил, оказалось сбил мужчину 1973 г. р. Мужчине отрезало обе ноги. Машинист поезда по громкой связи обратился к пассажирам, имеющим мед. образование с просьбой экстренно оказать помощь мужчине. И единственным пассажиром-медиком оказалась Анастасия, - рассказала женщина.

По ее словам, Анастасия перетянула ноги ремнями, потому что жгут, который был в аптечке, постоянно рвался, а ее муж, Павел, приводил постоянно терявшего сознание мужчину в чувство. Когда с наложением жгутов было покончено, у мужчины остановилось сердце.

- Настя немедленно принялась делать непрямой массаж сердца <...> Скорая приехала в течение 10 минут, и медикам скорой помощи Анастасия передала ЖИВОГО человека! Затем мужчину в тяжелом состоянии доставили в ЦГБ г. Туапсе, больше о нем ничего не известно, - отмечает автор поста.

Через пару станций Анастасию и ее мужа поблагодарил машинист поезда лично. В комментариях под постом многие омичи отмечают, что это достойный поступок, и восхищаются смелостью и собранностью Анастасии.