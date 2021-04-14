Накануне Дня космонавтики на очистные сооружения канализации омского водоканала «приводнилось» бревно

Новые решётки механической очистки стоков «поймали» нестандартный мусор - двухметровое бревно диаметром 20 см. Благодаря тому, что «налётчик» был своевременно обнаружен оператором объекта, серьёзной поломки удалось избежать, решётку оперативно восстановили и очистка стоков продолжена.

Подобные ситуации не редкость, особенно, в период таяния паводковых вод: на очистные сооружения канализации приплывают доски, щепки, поленья и стволы деревьев. Однако, брёвен под два метра здесь не встречали ни разу.

- Мы предполагаем, что бревно приплыло на очистные сооружения по самотечному канализационному коллектору из городка Нефтяников. Обнаружили его в субботу и оперативно отключили одну решётку. Бревно упёрлось вверх решётки и согнуло пластины. Провернули её назад вручную, а пластины, которые выпали из пазов, установили на место собственными силами и запустили в работу, - рассказывает начальник цеха очистных сооружений и сетей водоотведения «Росводоканал Омск» Владимир Шмунк.

В течение всего года на очистные сооружения канализации приносит много отходов, как пищевых, так и неперерабатываемых. В весеннее время объёмы мусора увеличиваются и кроме синтетических салфеток, целлофана и средств личной гигиены вместе со стоками поступает большое количество камней, веток и травы. А пять лет назад на решётках обнаружили едва живого щенка, которого сотрудники водоканала спасли и выходили.

Недавно установленные решётки механической очистки сточных вод имеют прозор всего 3 мм - это почти в два раза меньше, чем у предыдущих. Такой барьер позволяет отфильтровать самые крупные частицы мусора и загрязнения стоков и отправить воду на биологический этап очистки. Для такого крупного мусора как брёвна, решетки не рассчитаны и могут выйти из строя. Ежедневно на полигон вывозится порядка 6 кубометров твёрдых бытовых отходов, принесённых сточными водами.

В городскую канализацию жители сбрасывают большое количество мусора. Всё это становится причиной засоров на коллекторах водоотведения, нарушает работу оборудования канализационных насосных станций и очистных сооружений. Бригады предприятия вынуждены выезжать для прочистки, чтобы избежать затопления важных объектов коммунальной инфраструктуры.

Руководство «Росводоканал Омск» призывает горожан ответственно относиться к использованию бытовой канализации. Омичей, ставших свидетелями сброса мусора в канализационные люки и коллектора, компания просит сообщать об инциденте в центральную диспетчерскую службу омского водоканала по телефону: 75-04-00.