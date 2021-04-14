Омич заглянул к соседке и вынес всю технику из дома

Мужчина даже не успел продать все, что украл. Фото: Олег ЗОЛОТО

Практически пустую квартиру обнаружила 47-летняя омичка, когда вернулась домой после длительного отсутствия. Из квартиры исчезла вся техника, которая могла представлять хоть какую-то ценность: стиральная и швейная машинки, два ноутбука, телевизор, дрель, музыкальную колонку и мобильный телефон.

Женщина сразу обратилась в полицию. Общий ущерб омичка оценила в 200 тысяч рублей. Она уточнила, что на несколько дней уезжала к родственникам, а когда вернулась, обнаружила пропажу. Следователи оперативно опросили соседей и возможных свидетелей. Они рассказали, что к преступлению может быть причастен сосед пострадавшей.

43-летний ранее судимый омич отрицать вину не стал. Он рассказал, что заранее знал, когда соседка уедет, поэтому и решился на ограбление. Он вырезал замки и попросил знакомого с машиной помочь с перевозкой вещей. Он соврал, что переезжает в другую квартиру. Продать омич успел только телевизор за 10 тысяч, остальное он перевез к друзьям. Как уточнили в пресс-службе полиции, на подозреваемого завели уголовное дело по статье «кража», а имущество возвращают хозяйке.