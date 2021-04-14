В районе Нефтяников в Омске потерялся белый пони

Белый пони совершенно неожиданно появился среди домов на площади Лицкевича. Фото: ВКонтакте

Белоснежный пони попал в объективы камер омичей недалеко от площади Лицкевича. Животное довольно спокойно гуляло по газону и щипало травку. Видно, что пони нисколько не смущает шум машин и люди вокруг.

- Кто потерял лошадь на площади Лицкевича? - спрашивает автор видео.

Как стало известно «Комсомолке», этого пони хорошо знают и очень любят дети советского округа. Конь по кличке «Пегас» часто катает ребят в сквере молодоженов. Его хозяин живет недалеко от сквера в частном секторе и работает в автомастерской рядом с остановкой «Ермак». Почему животное оказалось так далеко от дома без присмотра, пока не известно.

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