В омском парке плитка, уложенная в морозы, через 4 месяца обвалилась

Благоустройство в Советском парке не понравилось местным жителям. Фото: ВКонтакте

В городе активно идут работы по благоустройству общественных территорий. Вот только строители не всегда укладываются в сроки. В прошлом году начали благоустраивать Советский парк, но в сроки ООО «А-Лига» не уложились, доделывают и сейчас.

Больше всего местных жителей возмутили не сорванные сроки, а то, какие работы строители решили провести зимой. А решили они в декабре уложить тротуарную плитку.

Плитка в некоторых местах пошла волнами, а в некоторых провалилась. Фото: ВКонтакте

Вода с главной площади никуда не уходит, поэтому после таяния снега там образовываются огромные лужи. Фото: ВКонтакте

- Положенная в морозы плитка в Советском парке ушла под землю. Вода с центральной площади никак не отводится. Деревянные доски отвалились или лопнули. Урны вдоль пляжа убирают довольно часто, но сами по себе они очень маленькие, и их количество тоже явно не достаточно, - отметил омич в своем посте.

Многие омичи под постом согласились с автором и даже не удивились такому результату.

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