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Общество14 апреля 2021 11:37

За сутки в Омской области коронавирусом заразились 66 человек

Выздоровело в два раза больше
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Все больше омичей решают привиться от ковида.

Все больше омичей решают привиться от ковида.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным в Омской области коронавирусом за сутки заразились 66 человек. Из них в больницу попали 18 человек, а на дому лечиться смогут 48 человек. За все время пандемии в регионе выявили 44 712 переболевших.

Выздоровели за день 109 человек. За все время с начала пандемии справились с болезнью 37 690 человек.

К сожалению, погибли сегодня 2 омича. А с начала пандемии от ковида скончались по данным медиков уже 1 356 человек.

В прививочной компании поучаствовали уже 114 716 омичей и жителей области. Из них полностью привиты 60 289 человек, остальные дожидаются второго компонента вакцины.