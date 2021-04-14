За сутки в Омской области коронавирусом заразились 66 человек

Все больше омичей решают привиться от ковида.
Фото: Артем КИЛЬКИН
По последним данным в Омской области коронавирусом за сутки заразились 66 человек. Из них в больницу попали 18 человек, а на дому лечиться смогут 48 человек. За все время пандемии в регионе выявили 44 712 переболевших.
Выздоровели за день 109 человек. За все время с начала пандемии справились с болезнью 37 690 человек.
К сожалению, погибли сегодня 2 омича. А с начала пандемии от ковида скончались по данным медиков уже 1 356 человек.
В прививочной компании поучаствовали уже 114 716 омичей и жителей области. Из них полностью привиты 60 289 человек, остальные дожидаются второго компонента вакцины.