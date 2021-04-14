Проведение торгов по установке 27 ТОКов в Омске признали незаконным

Теплые остановки в Омске устанавливают на месте старых киосков. Фото: Станислав МУХИН

Жалобу на проведение торгов за право установки теплых остановок в Омске один из предпринимателей подал еще 6 апреля. Он сослался на то, что включение в один лот необходимость установки сразу 27 ТОКов, сократит число претендентов и помешает справедливой конкуренции. Торги должны были состояться 16 апреля, но теперь, возможно, перенесутся.

УФАС по Омской области рассмотрели обращение омского предпринимателя и признали его претензии справедливыми.

- Комиссия Омского УФАС России признала жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной в части неправомерности включения в один лот 27 торгово-остановочных комплексов, - отметили в пресс-службе ведомства.

Мэрию обязали аннулировать торги. Видимо, теперь их придется проводить заново.