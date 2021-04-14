Владелец знаменитой омской беляшной у политеха рассказал, что станет с ценой на беляш после переезда точки

Беляшную, простоявшую у политеха 20 лет, снесли. Фото: Станислав МУХИН

Ушла эпоха. Такими словами описывали многие омичи недавний снос знаменитой беляшной у политеха. Она простояла около 20 лет на этом месте, несколько поколений студентов питались в ней. Однако у владельца беляшной Виктора Зятикова закончился договор аренды с мэрией на землю под павильоном. Продлевать его не стали, а предложили арендовать помещение в теплой остановке рядом с политехом.

Проблема в том, что как признавался предприниматель, стоимость аренды на новом месте в 8 раз выше - 88 тысяч рублей в месяц против прежних 11. "Комсомолка" дозвонилась бизнесмену и узнала, когда вновь заработает точка и что теперь будет с ценой на беляши. Ранее один стоил 30 рублей.

- Сейчас я не готов что-либо комментировать по срокам. Мы откроемся, но не в ближайшие дни. Не все зависит от нас. По цене беляша скажу, что она не изменится, но будем менять компоненты, скорее всего, - коротко ответил нам Виктор Зятиков.

Добавим, что помимо этой точки у предпринимателя работают беляшные еще у Советского исполкома и городка Водников.