Пьяный внук до смерти избил родную бабушку

За убийство родной бабушки омичу грозит серьезный срок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трагедия произошла перед Новым годом, 29 декабря 2020 года. Поздним вечером 31-летний омич вернулся домой сильно напившись. Дома его ждала старая бабушка. Что именно произошло в тот вечер между родственниками, выяснить уже не удастся, но внук стал избивать пенсионерку. Следователи установили, омич избил бабушку так, что она получила черепно-мозговую травму, перелом челюсти, и множество ушибов. Пенсионерку госпитализировали, но пережить этого она не смогла. Она скончалась на следующий день после избиения.

Как отмечают в пресс-службе прокуратуры, на ее внука завели уголовное дело. Свою вину мужчина признал, но заявил, что не хотел убивать бабушку. Его дело скоро рассмотрят в суде. Максимальное наказание, которое может ему грозить - 15 лет лишения свободы.