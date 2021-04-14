Омич набросился с ножом на приятеля своей знакомой из-за дорогой машины

Омич набросился с ножом на приятеля знакомой из-за дорогой машины. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Омске будут судить 28-летнего омича, которого обвиняют в нападении на человека и порче имущества.

Как выяснили в ходе следствия, в роковой день парень был пьян. Он оказался на заправке в Ленинском округе в одно время со своей знакомой. Девушка приехала заправить довольно дорогую иномарку "Инфинити". Это разозлило омича, и он направился к машине. К нему навстречу вышел пассажир, с которым завязался спор, а потом и драка. Дебошир достал перочинный нож и успел нанести несколько ударов по телу и лицу мужчины. Когда он спрятался в автомобиле, омич несколько раз ударил и по автомобилю. Как сообщают в материалах дела, лицо пострадавшего после драки осталось обезображенным, а чтобы починить автомобиль понадобилось более 320 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, вину в совершении преступлений омич полностью признал. Его дело в ближайшее время рассмотрят в суде.