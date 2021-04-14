«Невозможно уехать»: Омичи пожаловались на работу 305 маршрутки

Омичи снова пожаловались на то, что не могут добраться домой из-за отсутствия транспорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На проблемы с разными маршрутами общественного транспорта омичи жаловались и раньше. Недавно местные жители обратили внимание на изменения в работе 305 маршрутки, они оказались совсем не позитивными.

- Количество 305 маршруток сократили, и теперь интервал между ними утром 15 минут, днем видимо, еще больше. Невозможно уехать и приехать, люди набиваются, как селедки в банке, а потом еще водителей и штрафуют за это. Как люди должны уезжать на работу или с работы? Запустите тогда автобус по этому маршруту, так как 305 - эта единственный транспорт по этому пути, - написал омич в посте в соцсетях.

Под публикацией нашлось немало людей, которые отметили, что испытывают такие же проблемы. Некоторые отметили, что похожие проблемы есть и на других маршрутах. В мэрии заметили обращение и ответили, что по их данным количество машин на маршруте не сокращали.

- Интервал движения на данном маршруте в часы пик составляет около 8 минут. Маршрут укомплектован автобусами в необходимом количестве. - отметили в мэрии.

Также в пресс-службе администрации отметили, что предложения и замечания по работе общественного транспорта принимают в департаменте транспорта.