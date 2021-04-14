В серьезном ДТП с фурой под Омском погиб человек

Водитель легковушки скончался на месте. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Сегодня, 14 апреля, ранним утром около 4:30 на трассе Тюмень-Омск произошла серьезная авария. Ее участниками стали легковой автомобиль и фура.

После аварии оба автомобиля съехали в кювет. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Как предварительно выяснили инспекторы Госавтоинспекции, 40-летний водитель "Лады Калины" ехал по трассе в Саргатском районе на 543 километре выехал на встречку. Там он и столкнулся с фурой. Удар был сильный, легковушку смяло, а на кузове фуры осталась огромная вмятина. Оба автомобиля вылетели с дороги в кювет.

Водитель фуры серьезно не пострадал. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Как сообщают в ведомстве, 58-летний водитель фуры не пострадал, а вот мужчина, который был за рулем "Лады", скончался на месте еще до приезда медиков. Окончательные причины и обстоятельства аварии установят после проверки.