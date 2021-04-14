АО «Омск РТС» произвело годовую корректировку начислений за отопление потребителям

АО «Омск РТС» завершило доставку квитанций с ежегодной корректировкой, произведённой в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных жилых домах и жилых домов, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354.

На территории Омской области в 2021 году продолжает действовать существующий способ оплаты коммунальной услуги по отоплению, используемый при осуществлении расчётов с потребителями, равномерно в течение календарного года, т.е. исходя из 1/12. В течение 2020 года начисление рассчитывалось исходя из среднемесячного объёма потребления тепловой энергии в жилом доме за предыдущий, 2019-й, календарный год, а при отсутствии сведений о потреблении по прибору учёта - исходя из норматива потребления тепловой энергии. По итогам года АО «Омск РТС» произвело перерасчёт выставленных начислений на основе показаний общедомовых приборов учёта, с учётом индивидуальных счётчиков (при их наличии), которые предоставлялись в компанию.

АО «Омск РТС» напоминает, что показания общедомовых приборов учёта в ресурсоснабжающую компанию передаёт обслуживающая организация (УК, ТСЖ, ТСН).

- Зима 2019-2020 годов была тёплой. Кроме того, непривычно рано был окончен прошлый отопительный сезон. Поэтому большинство домов с общедомовыми приборами учёта получили корректировку в пользу собственников. Для жителей 1 153 домов начисления по квитанциям скорректированы в сторону уменьшения на общую сумму 215 млн рублей. Суммы перерасчёта потребителям услуг учтены в счёт будущих платежей за отопление. Для жителей 114 домов нам пришлось произвести доначисление, так как количество фактически потреблённой ими тепловой энергии оказалось больше, чем выставленные в 2020 году начисления. Чаще всего доначисление коснулось новых, недавно введённых в эксплуатацию домов, - пояснил заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько.