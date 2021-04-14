Жителя Омской области арестовали за долг в 87 тысяч

Мужчина задолжал 87 тысяч рублей.

Житель поселка Азово под Омском долгое время «забывал» платить алименты на своего ребенка. Должник скрывался от приставов, игнорировал их звонки, попыток официально устроиться на работу не предпринимал. В результате накопил долг в 87 тысяч рублей.

- Безответственное поведение отца стало основанием для составления судебным приставом-исполнителем протокола по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), который передан для рассмотрения в суд. Рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста, – сообщает пресс-служба областного УФССП.

Арест не освобождает мужчину от оплаты родительского долга. Выйдя на свободу, он должен будет где-то найти деньги на алименты.