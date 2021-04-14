«Опять ограничения?»: В Омске сегодня пройдет заседания оперштаба

В Омской области за все время переболело почти 45 тысяч человек. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня, 14 апреля, в Омске пройдет заседание оперштаба. Многие предполагают, что на нем могут принять дополнительные ограничения. Всего в регионе выявлено с начала пандемии почти 45 тысяч заболевших коронавирусом, 1345 человек за все время скончались от ковида. Ранее министр омского здравоохранения озабоченно сообщал, что темпы снижения числа зараженных в последние недели заметно снизились.

- В повестке традиционные темы: ограничительные меры, контрольные мероприятия и вакцинация. Также будет обсуждаться актуальный для многих родителей вопрос организации летнего отдыха и оздоровления детей на территории региона, - уточнили в пресс-службе омского правительства.