На Омск надвигается мощная магнитная буря

Магнитная буря накроет Землю на выходных. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тем, кто видит взаимосвязь между собственным плохим самочувствием и последствиями вспышек на светиле, предстоит пережить непростой период.

Согласно долгосрочному прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук (ФИАН), в конце недели Землю накроет довольно сильная магнитная буря. Она разразится в субботу, 17 апреля.

Метеозависимым омичам, вероятно, имеет смысл внимательнее отнестись к своему здоровью и не перегружать себя работой в этот день.