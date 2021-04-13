Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 апреля 2021 14:50

На Омск надвигается мощная магнитная буря

Она ожидается на выходных
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
КомментироватьОставить комментарий
Магнитная буря накроет Землю на выходных.

Магнитная буря накроет Землю на выходных.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тем, кто видит взаимосвязь между собственным плохим самочувствием и последствиями вспышек на светиле, предстоит пережить непростой период.

Согласно долгосрочному прогнозу лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук (ФИАН), в конце недели Землю накроет довольно сильная магнитная буря. Она разразится в субботу, 17 апреля.

Метеозависимым омичам, вероятно, имеет смысл внимательнее отнестись к своему здоровью и не перегружать себя работой в этот день.