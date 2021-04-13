Под Омском мотоциклист вылетел с дороги и врезался в столб

Мотоциклист не справился с управлением и въехал в столб.

Серьезное ДТП произошло в Люинском района Омской области в селе Красный Яр. Там, по сообщениям Госавтоинспекции, сегодня, 13 августа, в аварии пострадал 42-летний местный житель. Он ехал по улице Дорожная родного села на мотоцикле марки "Хонда" и не справился с управлением. Байкер съехал с дороги, но вовремя затормозить не смог, поэтому серьезно врезался в столб.

С места аварии его забрали медики. От более серьезных травм его спас шлем, которым омич не стал пренебрегать во время поездки. Мотоцикл тоже довольно серьезно пострадал и нуждается в капитальном ремонте. Сейчас в причинах произошедшего разбираются местные сотрудники Госавтоинспекции.