Число заразившихся коронавирусом в Омской области резко снизилось

В Омске продолжает снижаться число заболевших коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Областной минздрав опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом на вторник, 13 апреля. По информации ведомства, в регионе продолжает существенно снижаться количество новых случаев заражения.

За минувшие сутки ковид подтвердился только у 55 жителей. 38 из них переносят заболевание в легкой форме и лечатся амбулаторно. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 646 случаев заражения.

При этом выздоровевших за сутки почти в три раза больше - 147 пациентов (37 581 человека за весь период).

Тем не менее смертность, по-прежнему остается высокой. Список жертв коронавируса пополнился еще тремя фамилиями (1 354 умерших в регионе за все время).

Также сообщается, что первую прививку решились поставить уже 108 808 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 59 150 человек.