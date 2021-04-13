В Омске полностью потушили пожар с автоцистернами в Нефтяниках

Цистерны были заполнены мазутом. Фото: ГУ МЧС по Омской области

Сегодня, 13 апреля, в небе над Омском после серии громких взрывов появился столб черного дыма, настороживший местных жителей. Оказалось, в промзоне в районе Нефтяников загорелся КамАЗ, а с него пламя успело распространиться на две соседние цистерны с мазутом.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании поступило в 14:13, а полностью ликвидировать пожар удалось в 16:08. "Комсомолка" постоянно следила за ходом тушения в своем Telegram.

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет, а его площадь составила 150 квадратных метров Сейчас на месте пожара работают также специалисты минприроды и Росприроднадзора.

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