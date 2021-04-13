Ледоход на Иртыше в Омске начнется до конца месяца

Лед тронется ближе к концу месяца. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Можно сказать, что по-настоящему весенняя погода установилась на территории региона. На этой неделе синоптики обещают потепление до +20 градусов. Пусть у берегов лед на Иртыше уже растаял, а на середине уже стал тонким, но ледохода еще не было. Как уточнили в Обь-Иртышском УГМС, лед должен тронуться в городе до 25 апреля.

- В этой связи, еще раз обращаюсь к омичам и настоятельно рекомендую не выходить на ледовое покрытие водоемов. Весенний лед не любит шуток и наказывает тех, кто пренебрегает правилами безопасности. Выход на лед в этот период смертельно опасен. Также следует помнить, что нарушителям грозит административный штраф, - отметил заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации города Омска Сергей Лавров.