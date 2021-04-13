На месте пожара в Нефтяниках работают минприроды и росприроднадзор

Пожар удалось довольно быстро потушить. Фото: пресс-служба МЧС по Омской области

Сегодня, 13 апреля, после обеда в Омске произошел серьезный пожар, который напугал омичей черным дымом и громкими взрывами. Последствия возгорания видел весь город, черные клубы поднимались высоко в небо и накрыли почти целый округ.

Оказалось, что пожар произошел из-за КамАЗа в промзоне. А взрывались автоцистерны с мазутом, которые оказались рядом, и загорелись.

- На Доковской произошло возгорание мазута (около 14:00). Компания собственник установлена. На месте работают представители Росприроднадзора, МЧС, Лаборатория ЦЭМ Министерства. Ростехнадзор уведомлен. Пожар локализован, угрозы распространения нет, - написал в своем Инстаграм глава минприроды Илья Лобов.