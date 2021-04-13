Появилось видео тушения пожара в промзоне в омских Нефтяниках

По предварительным данным, загорелись цистерны сс топливом. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Черные клубы дыма, высоко поднимавшиеся в небо и заметные за несколько километров от места, напугали омичей.

Дело в том, что пожар начался где-то в районе северной промзоны. Очевидцы сообщали в соцсетях даже о нескольких хлопках, и некоторые паникеры даже предположили, что ЧП случилось на нефтезаводе.

Эту информацию в МЧС не подтвердили, сообщив лишь, что горит действительно одна из-многочисленных промышленных зон, расположенных в районе городка Нефтяников.

- В 14.13 Поступило сообщение о пожаре на территории промзоны в Советском округе, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Горел автомобиль КамАЗ с переходом огня на две ёмкости, стоящие рядом. От МЧС России к месту направлено 12 единиц техники 40 человек личного состава. Пожар Локализован в 14.40.